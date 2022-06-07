«توفيق»: البيع ليس الطريقة الوحيدة لمشاركة القطاع الخاص في شركات الدولة

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن البيع ليس الطريقة الوحيدة للمشاركة مع القطاع الخاص في عدد من الشركات، لافتا إلى أن هناك مشاركة للقطاع الخاص منذ 50 أو 60 عاما في إدارة الفنادق المملوكة للدولة، مقابل الحصول على حصة من الأرباح.

وأوضح «توفيق»، أن أحد المستثمرين السعوديين ضخ أكثر من مليار و400 مليون جنيه لتطوير فندق مملوك للدولة، مقابل الشراكة في الأرباح على مدار 35 عاما.

عرضنا على مستثمر شراء أسهم مجموعة من الفنادق

وقال «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، إنه نظرًا لحاجة الدولة للعملة الأجنبية عقب تدهور سعر الصرف، عرضنا من 20% إلى 30% من مجموعة من الفنادق على مستثمر لشراء الأسهم وتوفير الدولار، على أن تكون له نسبة من المشاركة في مجلس الإدارة، وما زالت الحصة الحاكمة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بنسبة 70%، والتي تبحث التطوير الدائم للفنادق.

4 مشروعات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 4 مشروعات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، أهمها صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، ثم مشروعات تجميع لـ 3 أنواع من المركبات، لافتا إلى الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركة صينية وسيتم توقيع العقود خلال شهر لإنتاج 10 آلاف سيارة في العام الأول، وأكثر من 20 ألفا خلال العام الثاني.

بديل عصري لـ«التوك توك»

وأشار الوزير إلى مشروع ثالث يتمثل في إيجاد عصري لمركبات «التوك توك» التقليدية، موضحا «هذا المشروع عبارة عن مركبة 3 عجلات وتعطي مواصفات أعلى من التوك توك الكهربائي، والشريك الفني يأتي لمصر 15 يونيو الجاري لبحث الأمور التنفيذية لإنشاء المصنع، والذي ينتج 100 ألف توك توك خلال العام الثاني».

وذكر «توفيق»، أن المشروع الرابع يتضمن تصنيع ميكروباص كهربائي، وذلك بعدد 7 آلاف سيارة في العام الأول، و10 آلاف خلال العام الثاني».