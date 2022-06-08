غدا تسليم جوائز مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا.. اعرف الأماكن والمواعيد

في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، تسلم وزارة البيئة غدا الخميس جوائز الفائزين بمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والبالغ عددهم 400 متسابق.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الهدف من المسابقة الحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، حيث تتمثل جوائز المسابقة في دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كل فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها

وتقوم وزارة البيئة بتسليم الجوائز للفائزين من المرحلتين الثانية والثالثة في تمام الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً بمحمية وادي دجلة على أن يتم تسليم المراحل الرابعة والخامسة من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الخامسة، بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

أماكن التسليم بالمناطق الحدودية

كما سيتم تسليم الفائزين من المحافظات الحدودية والصعيد فى المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي على النحو التالي:-- الفائزين من محافظة الوادى الجديد وذلك يوم الاحد الموافق 5 يونيو 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة.

-الفائزين من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء وذلك يوم الاربعاء الموافق 15 يونيو 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة السويس. الفائزين من محافظة مطروح وذلك يوم الخميس الموافق16 يونيو 2022 وذلك بمقر محمية العميد..

- تسليم الفائزين من (المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، أسوان) وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022 بمحمية الوادى الأسيوطي بمحافظة اسيوط.

إلغاء الجوائز في هذه الحالة

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الجائزة تلغى في حالة التغيب عن موعد استلام الدراجة حيث يعتبر هذا تنازلا عن الدراجة ولا يمكن المطالبة بها.

وتستمر المسابقة لشهر نوفمبر 2022 وذلك بهدف رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع.