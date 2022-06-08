مصرع 18 شخصا في تصادم مروع بباكستان.. بينهم نساء وأطفال

لقي 18 شخصا مصرعهم، بينهم أطفال ونساء، جراء تصادم حافلة جنوب غربي باكستان، صباح اليوم الأربعاء، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قتلى وجرحى في إيران

لم يكن الحادث المروع في باكستان، الأول هذا الصباح، إذ شهد الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، خروج قطار ركاب يقل 350 راكبا، عن مساره شرق إيران، ما أسفر عن مقتل 17 راكبا وإصابة العشرات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت تقارير، أن سيارات إسعاف و3 طائرات هليكوبتر إيرانية، مع فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في المنطقة النائية، حيث الاتصالات ضعيفة، ويشار إلى أنّ الانحراف عن المسار، وقع عن السكة على بعد 50 كيلومترا، من مدينة تاباس الصحراوية ، على سكة حديدية تربط المدينة بمدينة يزد المركزية.

وأفادت تقارير إعلامية، أن 4 من عربات القطار السبع، خرجت عن مسارها في وقت مبكر من عتمة الصباح، إذ قال مسؤول في السكك الحديدية لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، إن القطار اصطدم بحفارة قبل أن يخرج عن القضبان.