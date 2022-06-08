خطط استراتيجية وعمل استباقي.. كيف تغلبت مصر على الأزمات المشتعلة؟

نجحت الدولة المصرية، خلال 8 سنوات، منذ تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوليه مقاليد الحكم بإرادة شعبية خالصة، في إدارة العديد من الأزمات والتحديات الصعبة، سواء على المستوى الدولي والمحلي، والتصدي لجميعها بإدارة حكيمة وخطط استراتيجية.

الأزمات والصدمات التي تعرضت لها الدولة، كانت في أغلب المجالات، منها المشكلات الاقتصادية، التي عانى منها العالم أجمع خاصة مع ظهور جائحة كورونا، وما بعدها مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وكذلك حرب مصر ضد الإرهاب، وغيرها من المشكلات، التي كادت أن تعيق مسيرة التنمية، لولا الخطط المحكمة لإدارة تلك الأزمات من قبل الدولة.

استراتيجية الدولة لمواجهة الأزمات

الدولة المصرية وضعت استراتيجية للبناء، لمواجهة الصدمات والأزمات الممنهجة، التي يمكن أن تكون نتيجة تعرض أي عمل لأزمات أو نتيجة لبعض المصالح لدول أجنبية أو خارجية أو من أصحاب المصالح، بحسب اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

محاور استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات

يقول «العمدة» في حديثه مع «الوطن»، إن استراتيجية الدولة لإدارة الأزمات المشتعلة، تمثلت في عدة محاور، أولها «اكتمال منظومة المعلومات الكاملة عن كل شيء في الدولة»، وبدأت بالفعل في المركز القومي من خلال تجميع المعلومات والبيانات عن جميع الموضوعات التي تخص الدولة المصرية، منها الصحة كما حدث في مباردة «100 مليون صحة»، وتسجيل بيانات كاملة عن المواطنين وطبيعة الأمراض لديهم، ما أدى إلى تخفيف الضغط من خلال التحول الرقمي، واستخدامه كذلك ضد الإرهاب.

«استشراف الرؤية العلاجية للأزمات»، ثاني محاور الدولة لمواجهة الصدمات والأزمات، بحسب «العمدة»، موضحا أنها تتم بعد تشخيصها من خلال قاعدة البيانات، مع توافر إرادة سياسية سهلت من تنفيذ العلاج والحلول لتلك الأزمات التي واجهت الدولة المصرية، وقللت حجم الخسائر الناتجة عنها، فضلا عن فكرة إقامة مشروعات قومية للقضاء على التحديات.

المشروعات القومية سابقا كان يشوبها فساد

يؤكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المشروعات القومية في السابق، كان يشوبها حالة من الفساد، أو إجراءات تفسد أو تعيق من تنفيذها، موضحًا أنه كان لا بد من القضاء على هذه الآلية، من خلال وضع حجر الأساس، بعد تنفيذ نسبة من المشروع، لضمان ألا يكون المشروع فكرة وهمية، وتقديم تقرير من الشركة المنفذة والجهة المستخدمة والرقابة الإدارية، والمستوى الأعلى للجهة المستخدمة قبل الافتتاح الأولي للمشروع، لمعرفة كيفية الاستفادة من المشروع، وتنفيذه بآلية نزيهة، والتأكد من عدم وجود فساد للقضاء عليه.

أهمية العمل الاستباقي في التصدي للأزمات

يضيف «العمدة»، أنه مع حلول جائحة كورونا المؤثرة على العالم أجمع، استعدت الدولة بتنشيط مراكز الأزمات على مختلف المستويات، وتجهيز المستشفيات الميدانية والكمامات ومستلزمات التدابير الاحترازية، واتخاذ إجراءات تكفل الحد من المخاطر الناجمة عن الجائحة، لافتا إلى أن العمل الاستباقي سهل التصدي للأزمات والمخاطر والقضاء عليها.

4 محاور رئيسية تحركت فيها الدولة

4 محاور رئيسية عملت عليها الدولة، أولها جغرافي، يتمثل في الحدود والاستقرار داخل الدولة المصرية، ثم الأمن الغذائي والطاقة والأمن الصحي، بحسب «العمدة»، موضحًا أنها كانت من ضمن أولويات الدولة بخطط ممنهجة، واتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية لتصحيح المسار، واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية، بتوليها رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019، وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن 2016-2017.

يشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على أن حرية القرار السياسيـ ليست من فراغـ بل تستند على العديد من الركائز، أهمها القدرة العسكرية، إذ صبت الدولة تركيزها على القدرة العسكرية وإعادة لياقتها ورفع كفاءتها مرة أخرى، وفرض التوغل الاستراتيجي في المنطقة، واستكمال السيادة على سيناء، من خلال عناصر الجيش.