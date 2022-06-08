«الصحة العالمية»: دواء جديد لفيروس جدري القرود تمت الموافقة عليه

قال الدكتور ريتش برنيان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن معدلات الوفيات بمرض جدري القرود لا نراها كبيرة، وهناك دواء جديد تمت الموافقة عليه لمرض جدري القرود، ومعظم المصابين يتم علاجهم من خلال أدوية الأعراض.

عقارات مضادة للفيروسات تتم دراستها

وتابع مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أن هناك مجموعة من العقارات المضادة للفيروسات تتم دراستها حاليا لعلاج حالات جدري القرود ومنها «سيدوفوفير، وبرينسيدوفوفير، التيكوفيرمات» والذي كان يستخدم فى الماضي لحالات الجدري وتمت إجازته فى الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام.

الفرق بين الحصبة ومرض جدري القرود

واستعرض الدكتور "ريتش" الفرق بين الحصبة ومرض جدري القرود خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للمنظمة، وقال إن الحصبة تحدث نتيجة الاختلاط بمصاب أو عن طريق التلوث بالإفرازات، وفترة الحضانة من 10 إلى 12 يوما، وهو سريع الانتشار على عكس جدري القرود وأحيانا يكون هناك تضخم فى الغدة الليمفاوية ولا يوجد إرهاق أو صداع.

وفيما يتعلق بالحصبة الألمانية، ذكر أنه تتم الإصابة بها نتيجة الاختلاط بمصاب ما وفترة الحضانة تكون من 14 إلى 21 يوما، ويحدث تضخم في الغدد الليمفاية فى منطقة الرقبة والعنق وخلف الأذنين.

وقال الدكتور ريتش برنيان، مدير الطوارئ بمنظة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن معظم الإصابات التى وجدت بين مصابي مرض جدري القرود كانت للرجال أكثر من النساء، خاصة الرجال الذين يمارسون الجنس، وفيما يتعلق بالفئة العمرية هم الأكثر من 20 عاما، وتابع الدكتور ريتش خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمنظمة للاطلاع على مستجدات مرض جدري القرود أكثر الفئات عرضة لمضاعفات مرض جدري القرود هم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.