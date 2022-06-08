«البشاري»: تطبيق فكرة الدولة التي ترسمها الجماعات المتطرفة مستحيلة

قال الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إنّ التطرف الديني شكَّل مدرجًا حامي الوطيس انطلقت من زواياه المتعرجة الكثير من الانحرافات المرتبطة بالوعي والإدراك، مما لعب دور البطولة في استمرار مسلسل المنطلقات الفكرية والاستراتيجيات الموجهة، في سياق بعيد كل البعد عن مقاصده الدقيقة.

جاء ذلك خلال كلمة له بعنوان «الدولة الحديثة عند المتطرفين.. عرض ونقد» ألقاها في مؤتمر «التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة»، الذي نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

تفسير «إسلامية» الدولة

وأكد «البشاري»، أن الضبابية قد شابت قضية تفسير أو توضيح «إسلامية» الدولة، إذ فسرت الجماعات الإسلامية ذلك بعدَّة أشكال، تنوَّعت بين تفسيرها على أساس أصلها من النص المقدس «القرآن الكريم»، أو إحالتها إلى تفسيرات وتأويلات وقراءات وشروحات القرآن الكريم، مع الاستعانة بما فاضت به السنَّة النبوية الشريفة من أحاديث. أما الدولة الحديثة، فهي تمثل النموذج الحديث للبناء المشبع بآخر التطورات والنتيجة الملموسة لتسلسل تطوري بُني على نماذج قديمة، واستمرَّ في الإضافة عليها، فهي امتداد لا يمكن فصله كنموذج متفرد الجوانب والأساسات.

وأوضح أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أنّ مفهوم الدولة والدولة الحديثة قد حمل من الاختلاف، والتعدد، والتنوع الكثير، تبعًا لما يصاحبها من طريقة تحليل هذه الظاهرة، إلا أنَّ هذا المفهوم لدى الجماعات المتطرفة، اتَّخذ مسارًا مشابهًا لدلالاتهم الاصطلاحية الأخرى من حيث تطويعها المفضي لإبراز اتجاههم الفكري، والانتصار له دون غيره، مشيرًا إلى أنّ مجمل الدراسات والفلسفات التي تُنعم النظر في البناء الدولي، وما يدور حوله، اتفقت مجمعةً على أن الدولة مدنية الطابع، وديمقراطية بسلطة بشرية مسئولة، تعلي من مكانة العقل، وتبحث في مساقات المصلحة الإنسانية المشتركة، وتركز على ديمومة عقد اجتماعي متين، يحترم كل ما فيه من أسس وقواعد تكفل حقوق الأفراد، وتسمح بتأدية واجباتهم على أمثل وجه في إطار الدولة الوطنية.

مناقشة كافة السيناريوهات المحتضنة للتطرف

وشدَّد على أن تطبيق فكرة الدولة التي ترسمها بعض الجماعات المتطرفة، وبخاصة «المتأسلمة» منها، تبدو مستحيلة التحقق، لا سيما أنها تعتمد على أساسات غير دقيقة، ومفاهيم مغلوطة، موصيًا بضرورة مناقشة كافة السيناريوهات المحتضنة للتطرف، وفهم دوافعه التبريرية وتفكيكها، والعمل على عقد حوار غايته الكبرى الإفهام وتوسيع الدائرة الإدراكية لما يقف وراء ذلك الفكر المتطرف، وتبيان هشاشته وزيف دعاماته.

فيما تحدث الدكتور لورينزو فيدينو، مدير البرنامج المعني بالتطرف في مركز الأمن الإلكتروني والوطني بجامعة جورج واشنطن، عن خطورة الفكر لما له من أهمية محورية، ويعد سببًا أساسيًّا لجميع أشكال التطرف، مشيرًا إلى إن الغرب يتحدث عن أن الإعلام هو السبب فيما يرجع المثقفون الأمر للفقر والتمييز، لكننا نعلم أن هذه عوامل فرعية وليست الأسباب الأساسية ونحن في الغرب نستبعد قوة الفكرة.

وأضاف أن الأفعال تنتج عن الأقوال التي تؤدي إلى العنف، ونحن في الغرب نخشى من تناول الإسلام بالتحليل خشية الاتهام بالإسلاموفوبيا، حيث يغفل الغرب أهمية الخطاب الديني وأهمية استخدام المصطلحات الإسلامية الرصينة مثل الجهاد بالكلمات: حيث لا يستخدم أحد في الغرب تلك اللغة، لافتًا النظر إلى أن هناك أسبابًا عديدة أدت إلى هذه الأمور الثلاثة، لكن أهم ما في الأمر هو دور الإخوان المسلمين، الذين يحتكرون النقاش ويتهمون أي شخص بالإسلاموفوبيا والعداء للإسلام، لذلك نحتاج إلى مساعدتكم؛ لأنكم تستطيعون قول أشياء لا أستطيع التكلم بها، أشياء تمنح القوة للناس للوقوف ضد التطرف والإرهاب وفهم الإسلام بشكل أفضل