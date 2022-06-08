إجراء جراحة عاجلة في المخ لطفلة بمركز الإيواء بالعاشر من رمضان

قامت الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، بإجراء جراحة عاجلة ودقيقة لتركيب صمام بالمخ للطفلة سماح، كريمة النسب، والقاطنة بمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وبالتنسيق مع أحد المستشفيات غير الحكومية «الخاصة» بمدينة العاشر من رمضان.

نجاح إجراء عملية عاجلة ودقيقة لطفلة في مركز إيواء

وأجريت العملية بمشاركة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بأحد الجامعات المصرية، بدون أجر، والذي رفض ذكر اسمه، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة، حيث كانت تعاني من ارتشاح شديد في المخ، وتمت العملية الجراحية بنجاح، والحالة الآن مستقرة، وتم عودة الطفلة إلى مركز الإيواء في العاشر من رمضان لاستكمال الرعاية اللازمة لها.

تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرضى

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، الشكر لمدير الإدارة الصحية بالعاشر، ومدير المستشفى الخاصة، وجميع الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة والمشاركين في هذا العمل، والعاملين بمركز الإيواء، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى والأطفال بالمحافظة، مؤكداً على دورهم الهام في رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، من أجل إنشاء مواطن صالح ينفع نفسه ومن ثم المجتمع الذي يعيش فيه.

يذكر أنه تم نقل جميع الأطفال بدور الإيواء بكفر صقر وفاقوس، إلى مركز الإيواء الجديد بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، منذ ثلاثة أشهر تقريبا، بعد إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، على ثلاثة أدوار، ليسع 150 طفلا.

ويشمل غرفا للنوم وأخرى للمعيشة، وغرف للترفيه مزودة بألعاب للأطفال، وغرف لتحضير الرضعات، وغرف للملابس والمطبخ والمغسلة، بالإضافة لغرف للإقامة المنفردة للأطفال حال وجود نزلات برد أو خلافه.