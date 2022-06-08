عاجل .. «مدبولي» يوجّه بعرض خطط الوزارات على الرأي العام

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكل وزير، بعرض خطته على الإعلاميين لتكون واضحة للرأي العام، ومعرفة الدولة لسياسة الحكومة وتصوراتها بشأن الملفات المختلفة.

دعم قطاع الزراعة

وأضاف وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قبل قليل، أنّ هناك توجيهات للدولة المصرية خلال آخر 8 سنوات بدعم قطاع الزراعة، باعتبار الأمن الزراعي، جزءا من الأمن القومي المصري.

وأوضح القصير أنّ قطاع الزراعة مساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي 15% من الناتج، ويستوعب 25% من العمالة في مصر، فضلا عن مادة خام لكثير من الصناعات في مصر.

استصلاح الأراضي في سيناء

وأشار إلى أنّ الصادرات الزراعية المصرية أصبح لها دور كبير واسم كبير، ونصدر للعالم أكثر من 350 منتجا زراعيا، لافتا إلى إطلاق مشروعات الريف المصري، والدلتا الجديدة، وتوشكى، وغيرها، وقريبا سيتم إطلاق مشروعات لاستصلاح الأراضي في شمال وجنوب سيناء، ومناطق أخرى.