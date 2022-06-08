«الري»: إزالة 58 ألف حالة تعدٍ على مساحة 8,4 مليون متر مربع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن الاستفادة بأملاك الوزراة هو أمر هام جدًا، وهو ما تقوم به بالفعل الوزارة منذ فترة، لافتًا إلى إعداد الوزارة لمنظومة إلكترونية بالوزارة لإدارة الأصول والأملاك الخاصة بالوزارة في مختلف المحافظات.

منظومة إلكترونية بالوزارة لإدارة الأصول والأملاك

وأضاف غانم مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد المائية والري يتم إدخال بها كل البيانات الخاصة بالأصول والأملاك التابعة للوزارة، ويتم دراسة كل قطعة على حده، ودراسة كيفية الاستفادة من هذه الأراضي وتعظيم استغلالها.

إزالة 58000 حالة تعدٍ بمساحة 8,4 مليون متر مربع

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، على أنه تم إزالة 58000 حالة تعدٍ بمساحة 8,4 مليون متر مربع، خلال الحملات الموسعة التي تم تنفيذها خلال الشهور الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه التعديات تشمل كل التعديات سواء التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي، أو على الترع والمصارف ومحطات الرفع، والتعديات على المنشآت الخاصة بالمجاري المائية والأراضي الخاصة بالمجاري المائية في جميع المحافظات.

التعديات تسبب ضررا للمنفعة العامة

وأوضح غانم أن الأراضي الخاصة بالمجاري المائية هي أراضي مملوكة لوزارة الري وتسمى «منافع»، كمنافع الترعة أو منافع المصرف أو منافع المحطة أو منافع النيل، لافتًا إلى أنه لا يجوز التعدي على هذه المنافع، مشيرًا إلى أن هذه المنافع تتحرك عليها المعدات الخاصة بوزارة الري للقيام بأعمال الصيانة وأعمال التطهيرات، وأن التعدي على مثل هذه الأراضي وبناء المنشآت عليها يعوق حركة المعدات ويعوق أعمال الصيانة، وأن التعدي على محطة للري على ترعة من الترع قد يؤدي إلى عدم ري الأراضي وقد يصل الأمر إلى حدوث اختناق للترعة أو لمصرف أو يقوم على إيقاف العمل بمحطة للصرف.