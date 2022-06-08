«الري»: تخصيص 2 مليون متر مربع لإنشاء مشروعات خدمية للأهالي بالمحافظات

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنّ الوزارة بذلت مجهودات كبيرة في ملف التعديات، إذ جرى إزالة 58000 حالة تعد بمساحة 8,4 مليون متر مربع، مشيدًا بإدارات الري والصرف والميكانيكا التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق هذه الإزالات.

تضافر جهود مؤسسات الدولة

وأشاد «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، بدور جهاز الشرطة في تقديم الدعم الكامل لعمليات إزالة التعديات على أراضي وزارة الموارد المائية والري، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارات المحلية والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنّ هناك لجنة تسمى «نقل الإشراف الإداري لإستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف»، مشيرًا إلى انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري، وأنه خلال السنوات الماضية وافقت اللجنة على نقل الإشراف الإداري للمحافظات ولجهات أخرى لإنشاء مشروعات خدمية للأهالي.

تخصيص 108 قطع أراضٍ

وأشار إلى أنّه جرى تخصيص 108 قطع أراضٍ بمساحة 2 مليون متر مربع، لإنشاء مشروعات نفع عام لصالح الأهالي في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هذه الأراضي خارج مبادرة حياة كريمة التي تم تخصيص 100 قطعة أخرى بمساحة تبلغ نحو 169000 متر مربع.

ولفت إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في الأراضي التي تم نقل الإشراف الإداري بها، تحدد حسب احتياجات كل منطقة، وهي عبارة عن مشروعات خدمية مثل مراكز شباب ومحطات رفع مياه شرب ومحطات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية ونقطة إسعاف ونقطة شرطة ومطافي ومجمعات خدمية ومكاتب بريد ومحولات كهرباء ومشروعات للغاز الطبيعي.