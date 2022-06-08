الاعتداءات الجنسية تهدد القصّر في ألمانيا.. ضحية جديدة عمرها شهر

تصاعدت في الآونة الأخيرة معدلات العنف الجنسي ضد القصّر في ألمانيا، إذ سجلت الشرطة الألمانية في عام 2021 نحو 49 ضحية يومياً، وأظهرت البيانات أنّ 17704 أطفال دون الـ14 كانوا ضحية للعنف الجنسي العام الماضي، مقارنة بأكثر من 16900 في عام 2020، وفق ما ذكرته قناة «إيه بي سي نيوز».

ارتفاع العنف الجنسي في المدارس الألمانية

ويشار إلى أنّ العنف الجنسي أيضاً ينتشر في المدارس الألمانية، وتقدر السلطات الألمانية أنّ طالباً أو اثنين في كل فصل دراسي يتأثر بالعنف الجنسي، وفي أحدث الجرائم الجنسية في البلاد، رصدت الشرطة الألمانية وقائع جديدة في قضية ألماني يبلغ من العمر 44 عاماً، إذ قبض عليه بالقرب من كولونيا، ويذكر أنّ المتهم معتقل في قضايا إساءة للأطفال بالإضافة إلى حيازة كميات هائلة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتداءات جنسية على أطفال.

تراوح أعمار المعتدى عليهم

من جهته قال فالك شنابل، رئيس شرطة كولونيا في ألمانيا، أنّ المتهم اعتدى على أطفال لا تتجاوزأعمارهم الشهر الواحد، كما اعتدى على مراهقين بلغت أعمارهم 14 عاماً، مشيراً إلى أنّ البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص به تعود حتى العام 1993، من جهتها طالبت شرطة البلاد بدعم بشري وتكنولوجي للحد من هذه الظاهرة.

وزاد عدد الأطفال أو المراهقين الذين يتبين أنهم يشاركون مثل هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي عشرة أضعاف منذ عام 2018 وشكلوا أكثر من 14500 حالة في عام 2021، وأفادت تقارير ألمانية أن معظم الشباب لا يدركون أن مشاركة المواد المسيئة جريمة، ودعت أولياء الأمور والمدارس إلى إيجاد طرق لتثقيف الشباب حول هذه القضية.

وفي وقت سابق قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، إن هناك «حاجة ملحة لاتخاذ إجراء ضد أحد أسوأ أشكال الإجرام»، وأضافت أنه سيتم تعزيز فرق التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي وأن موضوع إساءة معاملة الأطفال سيكون على جدول أعمال مؤتمر وزارة الداخلية هذا الأسبوع.