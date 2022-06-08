«وصف مصر بالمعلومات» يحصد جائزة «SAG Award» الأمريكية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن قيام شركة Esri، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقات إدارة قواعد البيانات الجغرافية على شبكة الإنترنت، باختيار الإصدار الرقمي «وصف مصر بالمعلومات» للحصول على جائزة »SAG Award».

تسليم الجائزة يوليو المقبل

وأشارت شركة إيزري في بيانها أن هذه الجائزة تُمنح تقديرًا للأعمال المتميزة باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية «GIS» حول العالم، وقد تم اختيار الإصدارة الرقمية لوصف مصر من بين 100 ألف شركة دولية حول العالم، ومن المقرر توزيع الجوائز على الفائزين في مؤتمر شركة إيزري الدولي لعام 2022 المزمع عقده في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل.

تجدر الإشارة الى أن الإصدارة الرقمية لوصف مصر بالمعلومات تقدم توصيفًا معلوماتيًّا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية؛ وما يتيحه من تحليلات للبيانات والمؤشرات ومتابعة تطورها الزماني والمكاني وربطها بالمؤشرات المحلية والدولية ذات الصلة لتكون مرجعًا يُستند إليه في التخطيط ورسم السياسات، حيث تضم الإصدارة سلاسل زمنية للعديد من المؤشرات على المستوى القومي ومستوى المحافظات.

النسخة الأخيرة من وصف مصر بالمعلومات

وقد بدأ إصدار كتاب «وصف مصر بالمعلومات» اعتباراً من عام 1993، وتم إطلاق النسخة الأخيرة في يونيو 2021 رقمياً باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، لتعظيم المردود التنموي ولخدمة متخذي القرار وصانعي السياسات، وبما يسهم في خدمة المواطن، ومجتمع الباحثين.

وإيزري (Esri) بالإنجليزية هي اختصارا للأحرف الأولى لـ «معهد أبحاث النظم البيئية» فهي الشركة الدولية التي تنتج وتطور معظم برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقات إدارة قواعد البيانات الجغرافية على شبكة الإنترنت حول العالم، يقع مقرها الرئيسي في ريدلاندز، كاليفورنيا.