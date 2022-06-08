20 يونيو.. الحكم على 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء شوقي، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم شقيقين، تعدوا بالضرب على مواطن بـ«الطوب» وسببوا له عاهة مستديمة بعينه اليمني في حلوان، لجلسة 20 يونيو الجاري للحكم.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

تقرير الطب الشرعي

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، أحدثوا عمدا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف منها حدوث عاهة مستديمة، قدرت بنحو خمسة وثلاثين بالمائة، بأن قام الأول بالتعدي عليه ضربًا باستخدام سلاح أبيض (قالب طوبا موضوع الاتهام التالي، استقرت بالعين اليمن للمجني عليه حال قيام المتهمين الثاني والثالث بشل مقاومته وتواجدوا على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

السلاح المستخدم في الواقعة

كما أحرز المتهمين سلاحا أبيض «قالب طوب» بغير مسوغ من الضرورة المهنية أوالحرفية يسمح لهم بحيازته أو إحرازه.