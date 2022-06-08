رسوم 1200 جنيه.. كيف تطلب سيارة المرور المتنقلة لاستخراج رخصتك من البيت

حرصًا على توفير الوقت والمجهود لقائدي المركبات فيما يتعلق بخدمات المرور، أصبح بإمكانك الآن تجديد رخصتك والسيارة تحت البيت، من خلال مراكز التكنولوجيا المتنقلة التي أطلقتها وزارة الداخلية في فبراير الماضي، والتي تقدم خدمات للجماهير.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الخدمات التي تقدمها مراكز ووحدات المرور المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية، وكيفية استدعائها تحت المنزل وقيمة الرسوم المطلوب:

الخدمات التي تقدمها مراكز التكنولوجيا المتنقلة

ووفق المعلن من وزارة الداخلية فإن مراكز التكنولوجيا المتنقلة، مزودة بأجهزة حديثة تعمل على إنهاء الخدمات التي يحتاجها المواطن بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور وتشمل الآتي:

استخراج رخص التسيير.

استخراج رخص القيادة.

استخراج ملصق إلكتروني.

فحص فنى آلى.

مستلزمات مرورية للسيارات الملاكى والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

رسوم التعامل مع مراكز التكنولوجيا المتنقلة

وحتى تتمكن من الاتصال بمراكز التكنولوجيا المتنقلة ووصولها تحت المنزل لإنهاء الخدمات التي ترغب فيها، فإن التكلفة تكون نحو 1200 جنيه بخلاف قيمة رسوم الخدمة، وسيكون عليك الانتظار من شهر إلى شهرين.

أما في حالة الذهاب إلى الوحدات المتنقلة في أماكن ارتكازها في القاهرة والجيزة فإن قيمة الرسوم تكون 500 جنيه فقط بخلاف رسوم الخدمة المطلوبة.

خطوات طلب وحدات المرور المتنقلة تحت بيتك

وحتى تتمكن من حجز موعد لحصول وحدة المرور المتنقلة تحت بيتك لإنهاء المعاملات الخاصة بالمرور، يجب اتباع الآتي:

الاتصال على الرقم الساخن 15558

في البداية ستكون هناك رسالة مسجلة بالخدمات المسجلة على الرقم، بالضغط على رقم 1 ستكون قادرًا على التواصل مع ونش الإنقاذ أما رقم 2 فهو الخاص بوحدات المرور.

بعد الضغط على رقم 2 سيقوم أحد خدمة عملاء بالرد والتواصل معك، والحصول على التفاصيل.

مع العلم أن حجز موعد لحضور السيارة تحت بيتك يستغرق فترة من شهر إلى شهرين.

حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة

أما في حالة الرغبة في التوجه لأحد وحدات المرور المتنقلة في أماكن تواجدها فيجب الحصول على موعد من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على موقع بوابة مرور مصر.

اختيار خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

قراءة الشروط والأحكام وفي نهاية الصفحة الضغط على الموافقة.

اختيار مكان الوحدة، وتحديد التاريخ والموعد.

تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة وهي شهادة مخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد، وتكلفة الخدمة 500 جنيه بخلاف رسوم الخدمة الأصلية، ويتم الدفع من خلال بطاقة الائتمان حيث لا يتم التعامل بالنقدية.

أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة

وتتواجد وحدات المرور المتنقلة في القاهرة والجيزة في الأماكن التالية:

- أرض المعارض بمدينة نصر، ميدان سيمون بوليفار بجوار مسجد عمر مكرم جاردن سيتي، سيتي ستارز.

- ميدان الثورة في الجيزة.

- تعمل خدمة المرور المتنقلة يوميًا من السعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.