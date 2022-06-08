مدبولي: الحكومة مستعدة لتبني إجراءات ومحفزات لزيادة عدد السائحين بمصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلي المكتب الاستشاري، الذي أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش بشأن تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التي يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة مستعدة لتبني الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أنّ أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى في أفضل الفترات السياحية التي شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبني التحتية، التي تمتلكها مصر.

زيادة الحركة السياحية

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنّ وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع، جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذي حدث في أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية.

وأوضح الوزير، أنّ مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حاليا على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية في إحداث طفرة في القطاع السياحي المصري، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.

تطوير المطارات

فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني، جهود الوزارة والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما في ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات.

وأضاف الوزير، أنّه رغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها العالم، فإنّ مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الحالي، في تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد.

رحلات طيران منخفضة التكاليف

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع، إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها في المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع المقبل.