إصدار 6 تراخيص لمشروعات شبابية في المنتزه بالإسكندرية

أصدرت إدارة مبادرة «مشروعك» بدائرة حي المنتزه أول، في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الترخيص رقم (6) الخاص بتمويل يصل إلى نصف مليون جنيه من البنك الأهلي، وذلك في إطار تكليفات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بضرورة الاهتمام بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين مستوي المعيشة للشباب بنطاق المحافظة.

الإسكندرية تشجع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين مستوى المعيشة للشباب بنطاق المحافظة، وتحت إشراف اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، تم اليوم الأربعاء، تسليم الترخيص الصادر من إدارة «مشروعك».

«تعالى بفكرة وارجع بمشروع» شعار المبادرة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الدخل للمواطنين بنطاق الحي بصفه عامة، واستكمالاً للخطة التوعوية الموضوعة لإعلام الأهالي بأهمية وأهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرق الاستفادة منها، لتحسين الدخل.

ووجه «الشريف» بضرورة بذل مزيد من الجهد، والاستمرار لتحسين العمل والأداء، بما يخدم إقامة مزيد من المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار «تعالى بفكرة وارجع بمشروع».

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وانطلقت فكرة مشابهة قبل نحو 7 سنوات، تسمى «مشروعي» بمحافظات مصر ككل، والإسكندرية بشكل خاص، تزامنت حينها مع انطلاق مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية في عام 2015، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وبعض البنوك، لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.