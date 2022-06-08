تفاصيل أسعار تصاريح الزيارات السنوية للمتاحف والمواقع الأثرية «إنفوجراف»

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن أسعار التصاريح السنوية التي تسمح من المصريين والعرب المقيمين بزيارة المواقع الأثرية والمتاحف طوال العام، دون تذاكر وبسعر أقل من التذكرة الواحدة في كل مرة، بهدف رفع الوعي بالمناطق الأثرية من متاحف ومعابد ومزارات مختلفة.

أسعار زيارة المواقع الأثرية

وقال بيان صادر من وزارة السياحة والآثار، إن أسعار التصاريح السنوية تبلغ 50 جنيهًا لطلبة المدارس، و125 جنيهًا لطلبة الجامعات والمعاهد من المصريين والعرب المقيمين، و400 جنيه للعرب والمصريين المقيمين لغير طلبة مدارس أو جامعات.

كيفية تقديم طلب للحصول على تصريح

وقال البيان، إن هذه التصاريح تشمل جميع المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، بما فيها منطقة الهرم الأثرية والمتحف المصري بالتحرير، ومناطق آثار الأقصر وأسوان وجميع المتاحف بما فيها متحف الحضارة، ويستثنى من تلك القائمة: «مقابر ستي الأول، نفرتاري، توت عنخ آمون، رمسيس السادس، وأهرامات الجيزة من الداخل».

وعن طريقة الحصول على تلك التصاريح، أوضح البيان، أن شراء التصاريح يكون عبر التوجه لإدارة العلاقات الثقافية بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، إذ يقدم راغبي إصدار التصريح طلبًا للحصول على «كارنيه» مرفق به صورة وبيانات صاحب التصريح، ويتم تقديمه عند شباك تذاكر المنطقة الأثرية.

يذكر أن تلك التجربة المخصصة للمصريين والعرب المقيمين، فيما سبق لوزارة السياحة والآثار إصدار تصاريح للأجانب لزيارة الأقصر، والقاهرة، والمعروف باسم «Luxor Pass»، و«كايرو باس»، وهو تصريح يتيح لحامليه من الأجانب فقط زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة المفتوحة للزيارة بالأقصر والقاهرة لمدة خمسة أيام متتالية خلال مواعيد الزيارة الرسمية، وبعدد غير محدود خلال فترة سريان التصريح.