السينما المصرية تواصل تراجعها.. وتحقق 5 ملايين جنيه خلال أسبوع

سجلت إيرادات السينما المصرية تراجعا ملحوظا للأسبوع الرابع على التوالي، حيث لم تحقق سوى 5 ملايين و729 ألف جنيه على مدار الأسبوع الماضي، وهو ما يسجل تراجعا عن الأسبوع السابق له، الذي قدرت إيراداته بـ 7 ملايين و492 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي إيرادات 4 أفلام مصرية «واحد تاني»، «العنكبوت»، «زومبي» و«فارس» خلال الأسبوع، وفقا لتقرير صادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وبالرغم من أن إجمالي إيرادات فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي وصلت لـ 56 مليون جنيه، إلا أن الإيرادات الأسبوعية تراجعت بشكل ملحوظ، حيث لم يحقق الأسبوع الحالي سوى 3 ملايين جنيه، مقابل 4 ملايين و221 ألف للأسبوع السابق، أما فيلم «العنكبوت» سجل تراجعا طفيفا من 2 مليون جنيه لـ مليون 624 ألف جنيه، ومع استمرار فيلم «زومبي» في المركز الثالث تراجعت الإيرادات من مليون إلى 881 ألف جنيه.

«فارس» يحقق 662 ألف جنيه خلال 3 أسابيع في دور العرض السينمائي

وفي أسبوعه الثالث بدور العرض، حقق فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، 113 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار فترة وجوده في دور العرض السينمائي 662 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

3 أفلام تفتتح موسم عيد الأضحى السينمائي

وتستعد دور العرض السينمائي لاستقبال مجموعة كبيرة من الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى السينمائي، التي تضم عددا كبيرا من النجوم، وعلى رأس القائمة فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن رواية «1919» للكاتب الروائي أحمد مراد، ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب وأحمد كمال.

وتمتد القائمة لتشمل عددا من الأفلام من بينها «بحبك» الذي يجمع تامر حسني، وهنا الزاهد، بالإضافة إلى فيلم «عمهم» بطولة محمد عادل إمام.