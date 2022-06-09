توقعات تنسيق ثانوي خدمات 2022 بمحافظة كفر الشيخ.. المستندات المطلوبة للتقديم

يهتم أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن بدائل الثانوية العامة، ويعتبر تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ، أحد البدائل المهمة بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة لكن لم يؤهلهم مجموع الشهادة الإعدادية لذلك، وبالتالي يبحثون عن مسارات أخرى لاستكمال دراستهم.

تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ.. لم يعلن

وقبل أيام قليلة اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن يتم اعتماد التنسيق الخاص بالثانوي العام ومنه تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ، خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تلقي وفحص تظلمات الإعدادية، حيث سيجري اعتماد تنسيق عام 2022 وفق متوسط المجموع الخاص بالشهادة الإعدادية.

توقعات تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ

ومن المتوقع أن ينخفض تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ، على غرار العام الماضي، حيث جرى تخفيض مجموع القبول بالثانوية العامة 2021، بأنواعها «منتظم - منازل - خدمات - خاص»، وذلك بعد مطالبات الأهالي بتخفيض مجموع القبول ليتمكن أبنائهم من الالتحاق بالثانوي، وكان مجموع تنسيق الثانوي العام خدمات عند 200 درجة، والثانوي العام خاص 170 درجة، بينما تحددت درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ 252 درجة، والثانوي العام منازل بـ240 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ

- 5 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء

- شهادة الميلاد كمبيوتر و5 صور منها

- استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية و5 صور طبق الأصل

- البطاقة الصحية للطالب معتمدة من التأمين الصحي

- 4 صور من بطاقة ولي الأمر

لجان لعمل تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أن تشكل مديرية التربية والتعليم في الإقليم، لجانا لإعداد تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة كفر الشيخ ضمن الثانوية العامة هذا العام، كما ستتلقى وتستقبل ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول، فيما ستقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد إليها برقم مسلسل في سجل خاص.