الأمن يضبط سيدة نصبت على عامل في محل تجاري بالدقي: «حولت الفلوس وهربت»

أكدت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أنه عقب تداول أحد مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن تعرض عامل بمحل تجاري لواقعة نصب، تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

بداية الواقعة

جرى رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا تعرض عامل بمحل تجاري «سوبر ماركت» لواقعة نصب، حال تردد إحدى السيدات على المحل المشار إليه، وطلبها تحويل مبلغ مالي عن طريق أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني لرقم هاتف مُحدد، وأثناء تنفيذه للخدمة، تركت أمامه حافظة نقودها بادعاء جمع منتجات أخرى لشرائها، إلا أنه اكتشف هروبها دون سداد قيمة الخدمة بسيارة رفقة شخص كان بانتظارها في الخارج.

الأجهزة الأمنية تتمكن من تحديد المحل المشار إليه

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من تحديد المحل المشار إليه الكائن في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وباستدعاء المجني عليه أفاد بأن الواقعة حدثت بتاريخ 6 الجاري، وجرى تحديد مرتكبى الواقعة «سيدة- أحد الأشخاص- لهما معلومات جنائية- مقيمان في محافظة القاهرة».

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة الثاني السيارة المستخدمة «ملكه»، وبحوزة الأولى الهاتف الذى تم تحويل المبلغ المالى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.