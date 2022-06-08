مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادثين منفصلين ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حادثين متفرقين على الطرق بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الفشن والواسطى المركزيين، كما تم التحفظ على جثث المتوفين في مشرحتي المستشفيين، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مصرع 2 وإصابة آخرين في تصادم «توكتوك» بسيارة جنوب بني سويف

في الحادث الأول، لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة على الطريق الفرعي «نزلة البرقي»، بدائرة مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، وقام الأهالي بنقل الجثتين والمصابين بسيارتهم إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نتج عنه مصرع كل من «نجاة حمزاوي محمد عبد الوهاب»، 25 سنة، من قرية «بني منين» بالفشن، و«أم هاشم أحمد عوض»، 30 سنة، من قرية «نزلة البرقي» بالفشن، وإصابة كل من: «أسماء حسن»، 35 سنة، من «نزلة البرقي»، و«علي خميس طلب»، 29 سنة، مقيم «نزلة البرقي»، تم نقلهما عن طريق سيارات الأهالي إلى قسم الطوارئ بمستشفى الفشن المركزي، كما تم نقل جثتي المتوفين إلى نفس المستشفى، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة.

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم 3 دراجات نارية شمال بني سويف

وفي الحادث الثاني، لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم 3 دراجات نارية على طريق «العطف - أبويط»، بدائرة مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الواسطى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى «فراج عبد الباري محمد»، 50 سنة، جثة هامدة، مقيم قرية «أطواب»، موظف بالري، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، إضافة إلى كل من: «أحمد خالد عبد الحليم»، 20 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، و«مصطفى محمد أحمد عبد اللطيف»، 20 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وما بعد الإرتجاج، و«أحمد كامل مرسي»، 22 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجميعهم يقيمون بقرية «أطواب»، وتم تقديم العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.