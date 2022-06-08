مصرع شخصين وإصابة 19 في تصادم بوادي النطرون بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب حوالي 19 آخرين، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على طريق محور «الضبعة - وادي النطرون»، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بحدوث تصادم عند «الكيلو 85»

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين، و19 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على محور «الضبعة - وادي النطرون»، بمنطقة «الكيلو 85»، اتجاه القاهرة، بدائرة مركز وادي النطرون، وجرى التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاة وطفل في تصادم على محور الضبعة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من «هبة مجدي محمد عبدالسلام»، 22 سنة، و«أحمد شهدي حلمي»، 15 سنة، وجرى التحفظ على جثتيهما داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في الحادث

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من: صابرين الشحات محيي، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، وابتسام عبدالفتاح بلال، 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأميرة أحمد سعيد، 21 سنة، مصابة بكسر في الحوض، ومجدي عبدالسلام أبو نار، 23 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن، وعلي رمضان قطر، 35 سنة، مصاباً بكسر في الحوض، وأميرة محمد سمير، 15 سنة، وهند علي عبدالحليم، 17 سنة، وعيد الفطر إبراهيم، 33 سنة، ومروة سمير عبدالحليم، 32 سنة، وندى رضا السيد، 15 سنة، وسحر سامي إبراهيم، 16 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

كما أصيب في الحادث: سعيد مصطفى سعيد، 15 سنة، وأميرة عادل أسوي، 28 سنة، مصابة بكسر في الحوض، ونادية رضا عبد الموجود، 23 سنة، مصابة بكدمات وجروح، وعلي حسن عبدالرؤوف، 36 سنة، وحلمي شهد حلمي، 17 سنة، ومصطفى أيمن فتحي، 17 سنة، وإبراهيم الهلالي، 19 سنة، مصابين بجروح وكسر في الساق، وليلى السيد محمد السيد، 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد إسماعيل إسلام، 27 سنة، وجميعهم يقيمون بأشمون في محافظة المنوفية.

جرى التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.