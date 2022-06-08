لجنة الوفد للحوار الوطني تناقش مسارات ورقة العمل الختامية

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن ورقة العمل التى سيتقدم بها الحزب إلى الحوار الوطني، الذي سيقام تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، ستحمل عناوين رئيسية للقضايا العامة، التي تمس المواطن المصري، وتلبي تطلعاته.

الحوار الوطني

وقال في الجلسة قبل الختامية لأعمال لجنة الحوار الوطني بالحزب، إن المسار الرئيسي للورقة، سيدور حول الرؤية السياسية، وستنطلق منها إلى المسار الاقتصادي كما ستتضمن بعضا من آليات التنفيذ.

حزب الوفد

وأكد أعضاء اللجنة، أن مخرجات هذه الورقة، ستكون عبر معهد الوفد للدراسات السياسية، تأكيدا علي الدور المؤسسي لحزب الوفد، وأنها ستكون مقدمة لتطوير أعمال المعهد وبدء برامج التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية بالحزب.

حضر الاجتماع، عصام الصباحي منسق عام اللجنة والمهندس ياسر قورة وعصام شيحة وماجدة النويشي أعضاء اللجنة، وشريف عارف سكرتير عام اللجنة واللواء جمال مختار مدير معهد الوفد للدراسات السياسية والدكتورة هاجر التونسي المكلفة بإعداد محاور قضايا الشباب في ورقة العمل.