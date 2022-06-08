«الإذاعات الإسلامية» يدين إساءة المتحدثة باسم حزب «بهاراتيا الهندي» للرسول

أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

اتحاد الإذاعات الإسلامية: واجبنا التعريف بالرسول وسيرته العطرة

وقال اتحاد الإذاعات الإسلامية في بيان رسمي، إن مقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ، وجنابه منصور، وذكره مرفوع إلى يوم الدين، والمسيء إليه مخذول.

وتابع البيان: «من واجبنا التعريف بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما احتوت عليه رسالته الخالدة، وسيرته العطرة، من خير وبر ورحمة للناس أجمعين».

وأشار البيان إلى أن القيام بذلك من مقتضيات الإيمان به نبياً ورسولاً، كما في قوله تعالى: (فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)، فهو كذلك أبلغ رد على من يحاول أن يسىء إلى الرسول الكريم.