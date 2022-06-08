تحرير 53 محضرا وتشميع 13 منشأة طبية مخالفة في حملة بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة على المقاهي والمطاعم والمخابز والمنشآت الطبية والصيدليات ومحال التجارية، في نطاق مدينة دشنا، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بقنا، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر صحية، و7 محاضر تموين، و7 عدم ترخيص، و9 محاضر إشغال طريق، و9 محاضر نظافة، بإجمالي 53 محضراً، تم تحريرها من الحملة، علاوة على غلق وتشميع 13 منشأة طبية، صدرت لها بالفعل قرارات إغلاق سابقة.

حملة مكبرة بالتنسيق مع حماية المستهلك بدشنا

وتابع أن الحملة جاءت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بقنا، وحضور المستشار عبدالله موسى، رئيس قطاع الصعيد لجهاز حماية المستهلك، ورائد هارون، مدير فرع الجهاز بقنا، وكرم محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك بمشاركة مسئولي هيئة الدواء، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، والتموين والطب البيطري والمرافق والبيئة ومكتب العمل.

اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين

وناشد رئيس المدينة المواطنين في حال وجود أي شكاوى لديهم إبلاغ الجهات المعنية حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة، عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك ‏WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638، أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329.

كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم، والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين، الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.