هل ترغب في الاستثمار بالعملات الرقمية؟.. 6 استراتيجيات تساعدك

يحاول المستثمرون اكتشاف طرق لدمج العملات المشفرة مثل Bitcoin والأخرى البديلة في محفظة استثماراتهم التقليدية، في حين أن سوق العملات المشفرة يتعرض لخسائر منذ بداية العام.

كانت بعض العملات المشفرة تاريخيا ذات أداء جيد، على سبيل المثال تفوق أداء البيتكوين منذ بدايته على سوق الأوراق المالية الأوسع، ومع ذلك فإن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هي أصول مضاربة تحمل مخاطرها الفريدة التي يجب على المستثمرين حسابها.

الاستثمار في العملات المشفرة مثل أي استثمار آخر، يجب أن يكون لديك استراتيجية للرجوع إليها عند التفكير في الأصول الرقمية، تمامًا كما تفعل مع الأسهم والسندات.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير استراتيجيات الاستثمار الأساسية، التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء إدارة استثماراتك في العملات المشفرة، وفقا لموقع «business insder».

اختر الطريقة الصحيحة التخزين للعملة

يقول Yubo Ruan، الرئيس التنفيذي ومؤسس Parallel Finance، وهو بروتوكول إقراض لا مركزي ورهن على Polkadot، إنه عند إدارة محفظة استثمارية من العملات المشفرة الخاص بك، يكون التخزين الآمن هو الأهم للحفاظ على عملتك الرقمية آمنة، موضحا أن هناك طريقتين لتخزينها، يتم الاحتفاظ بالأصول الرقمية إما في المحفظة الرقمية عبر الإنترنت، أو محفظة غير متصلة بالإنترنت، وعادة ما يجرى تخزينها على محرك أقراص ثابت.

ويشير الخبراء إلى أنه من الأفضل تخزين غالبية عملتك المشفرة في محفظة غير متصلة بالإنترنت؛ لمنع المتسللين من الوصول إليها.

لكن من الجيد أن يكون لديك بعض العملات المشفرة في محفظة متصلة بالإنترنت، للدخول والخروج من المعاملات بسرعة.

ومن المبادئ التوجيهية المفيدة الاحتفاظ بما يقرب من 80% من الأموال طويلة الأجل داخل محفظة غير متصلة بالإنترنت.

إعطاء الأولوية للسيولة

السيولة مهمة عند تحديد كيف وماذا تستثمر في سوق التشفير، Bitcoin هي العملة المشفرة الأكثر سيولة في السوق، وتشير السيولة إلى مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقد مع الحفاظ على قيمته.

الاستفادة من تقلبات السوق

تشتهر العملات المشفرة بارتفاعها وانخفاضاتها في الوقت ذاته، ويمكن أن يكون تقلبها موضع ترحيب للمتداولين الذين يستفيدون من تقلبات الأسعار هذه، لكن بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل قد يكون من الصعب إدارة تقلبات العملة المشفرة؛ نظرا لأن الأخيرة من الأصول الناشئة، فلا تزال هناك تكهنات وضجيج يحيط بها يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تقلبات متزايدة.

استثمر مبلغ يمكنك تحمل خسارته

تمامًا كما هو الحال مع الاستثمار التقليدي، يجب أن تستثمر مبلغًا في سوق التشفير يمكنك تحمل خسارته، إذا لم تكن قادرًا على تحمل الخسارة الكاملة المحتملة لاستثمارك في التشفير، فهذا يعني أنك لا تستطيع تحمل مخاطر الاستثمار في تلك العملة المشفرة.

استغل جني الأرباح في الحصول على مكاسب

يقول الخبراء إن المشاركين في سوق العملات المشفرة يجب أن يحصلوا على مكاسب بشكل متكرر، وعندما يحين وقت جني الأرباح، غالبا ما يواجه مستثمرو العملات المشفرة معضلة تتمثل في أن سعر العملة المشفرة يمكن أن ينخفض ​​أو يرتفع، لكن من الأفضل أن يكون لديك استراتيجية موثوقة لجني الأرباح.

تنويع المحظفة الخاصة بك

إن وضع كل بيضك في سلة واحدة ليس استراتيجية سليمة في عالم العملات المشفرة، وتتمثل الإستراتيجية الأفضل لتقليل المخاطر في الاستثمار بالعملات المشفرة في استثمار محفظتك المشفرة في مجموعة متنوعة من العملات المعدنية ومشاريع التشفير.