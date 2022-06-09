التونسي عصام الشرايطي يرسم رؤيته لبلده في أحدث أعماله «يلا»

طرح الفنان والمنتج التونسي عصام الشرايطي، عمله الموسيقي الجديد الذي حمل عنوان «يلا»، عبر قناته الرسمية بالمنصات السمعية والإلكترونية وقناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

عصام الشرايطي: صورت «يلا» في عدد من البلدان التونسية

وأوضح «الشرايطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمله الموسيقي الجديد جرى تصويره في عدد من البلدان التونسية، بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسين طبقه.

وأكد الفنان والمنتج التونسي، أن فكرة كليب عمله الموسيقي يدور حول رؤيته لتونس من وجهة نظره.

يذكر ان عصام الشرايطي كان قد قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، خلال الفترة الماضية، من بينها عدة أغنيات مع الفنان السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله، في ألبومه «عالم موازي»، الذي طرح منذ عدة أشهر؛ إذ أنه اشرف على الألبوم بشكل كامل.

عصام الشرايطي يتعاون مع أنغام

‎وتعاون «الشرايطي» مع الفنانة أنغام في ألبومها الخليجي «مزح»، الذي حقق نجاحا كبيرا في دول الخليج، وكذلك السورية أصالة نصري في أغنية «تبغاني»، ومع الفنان السعودي راشد الفارس في ألبوم «كحل وزمام».

كما قدم عصام مؤخرا الأوبريت الغنائي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في السعودية بين الهلال والفيحاء.