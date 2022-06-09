بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة، بالقرب من مطار عريضة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، نظرا لقربها من مكان الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي الزعفرانة بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة، ونقل المصابين ومتوفى في الحادث إلى المستشفى التخصصي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق، المدير، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وحيث نقل متوفى و5 مصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين والمتوفى في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، 5 مصابين في الحادث، هم: «محمود. ع.ع»، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«رمضان. س. م»، بكدمات وسحجات بالجسم، و«صيام. ر. س»، بكدمات وسحجات بالجسم مع جرح بالرأس، و«وفدي. ح. ع» بكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد. س. م» بكدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون بقرية دموشيا ببني سويف، والمتوفى شخص يدعى «عبدالغفار. ع. ع»، 35 سنة، مقيم بدموشيا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.