تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بالصف: شكت في ارتباطه بعلاقة مع زميلته

دفعها شكها في زوجها إلى الخوض في شجار لم تكن تتصور أنه سيكون الأخير في حياتها، مضت أيامها الأخيرة باحثة عن حقيقة الأمر ليقابلها الزوج بالعنف والتعسف غير القابل للنقاش أو حتى مجرد التفاهم معها وتفنيد شكوكها وتبرئة نفسه.

خلافات بدأت بشعور الزوجة بتغير مشاعر زوجها

بدأت الخلافات بين الزوجين بمنطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، حين شعرت الزوجة التي تعمل معلمة، بتغير مشاعر زوجها تجاهها تدريجياً لينتابها القلق من ارتباطه عاطفيا بأخرى، خصوصاً خلال الآونة الأخيرة وحامت شكوكها حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين إحدى زميلاته في العمل، الأمر الذي هدد حياتهم الزوجية بعد أن كانت شبه مستقرة.

عندما حاولت الزوجة مواجهة زوجها بحقيقة الأمر نهرها بشدة مستنكراً قولها ومحاولاً الدفاع عن نفسه رافضاً مجرد الحديث في الأمر، ما أكد شكوك الزوجة المرتابة في أمره لتدخل معه في نقاش حاد تطور إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي أفزع طفلتهما، التي حاولت فض المشاداة رغم صغر سنها، فدفعتها قلة حيلتها إلى الاتصال بشقيق والدتها لتستنجد به بعد أن انهال الزوج بالضرب على زوجته، وحاولت الأخيرة الدفاع عن نفسها خاصة بعد تطاول المجني عليها على الزوج بكلمات جرحت رجولته، فظل قابضا بيديه حول عنقها حتى لفظت نفسها الأخيرة، ليصل شقيق الضحية إلى منزلها ويجدها جثة هامدة.

انهيار ابنة المجني عليها بعد مصرع والدتها

استفاق الزوج من الحالة العصبية التي دخل فيها ليجد طفلته فزعة لا تتوقف عن البكاء بعد أن شاهدت مقتل والدتها دون أن تتمكن من مساعدتها أو مجرد الاقتراب من والدها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه عقب إرتكاب الواقعة لحين استكمال التحقيقات، بعد أن أمرت بنقل جثمان المجني عليها لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.