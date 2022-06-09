مدبولي يصل إلى مقديشيو للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الصومالي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود.

تنصيب الرئيس الصومالي

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، نظيره الصومالي، محمد حسين روبلي، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال، وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب، تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام 1960، وفي إطار تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.

زيارة مدبولي إلى الصومال

ويلتقى مدبولي خلال الزيارة، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لنقل رسالة تهنئة من الرئيس السيسي، وإعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ في تقديم كل صور الدعم والمساندة للصومال وشعبه الشقيق.