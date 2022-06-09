 ضبط 1522 قضية تموينية بينها قضيتي حجب سلع غذائية في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1522 قضية تموينية متنوعة، بينهم 2 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 10,500 طن مسلي وأرز وشعير، و384 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 6,820 طن، و611 قضية في مجال مخالفات المخابز، وكذا 22 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

وضبطت الحملات مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ، لحيازته 8 أطنان أرز وشعير دون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد، كما ضبطت المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة لتصرفه في 16000 لتر مواد بترولية بالبيع في السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.

وتحفظت الحملات على 2,3 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها وتم تجميعها داخل مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص، بمحافظة كفرالشيخ، للإتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تحفظت على 7٫3 طن أسماك مُجمدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وصادرت الحملات 5 أطنان ملح طعام دون مستندات داخل مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة البحيرة، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومستلزمات إنتاج جبن أبيض بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما صادرت 3٫52 طن منظفات صناعية و11297 عبوة منظفات صناعية متعددة الأغراض داخل مخزن لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات ذ.

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 42,025 طن أقماح محلية داخل 7 مخازن بمحافظات سوهاج وأسيوط والغربية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3150 قضية متنوعة، و13263 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و350 قضية فى عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و27 قضية أمن عام، و749 مخالفة مرورية متنوعة، و212 حكما قضائيا متنوعا.

حملة أمنية مكبرة لضبط المصانع والمخازن العشوائية التى تدار دون ترخيص بالجيزة

وشنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط مديري ممصنعين و2 كسارة، ومخزن، لقيامهم بتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة وإعادة تدوير المخلفات المعدنية وكذا إعادة المخلفات البلاستيكية وتحويلها لخام البلاستيك ، بالإضافة إلى تداول المياه المعدنية.

ضبط كميةمن المبيدات مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالقاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المقلدة والمغشوشة واستخدام علامات تجارية غير مسجلة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 2085 عبوة مبيد حشري، و600 عبوة مزيل دهون، و250 كيلو جرام مسحوق غسيل و15 عبوة معطر و2000 عبوة فارغة و2500 ملصق و1500 كرتونة فارغة.