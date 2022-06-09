«فودة» أثناء تكريم أوائل الشهادة الإعدادية: التعليم أساس تقدم المجتمعات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن التعليم أساس رقي وتقدم المجتمعات، والرئيس عبدالفتاح السيسي يشجع على النهوض بالتعليم في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى للتوسع في التعليم في كل ربوع سيناء.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التجمعات التنموية الجاري تسليمها للشباب حاليا مزودة بمدرسة للتعليم الأساسي من أجل تقديم خدمة متميزة ومنع التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام جيدة، ومشددا على ضرورة الالتزام بالحضور في المدارس لأن التعليم أصبح رقمي والمدرسة عامل مساعد لنجاح المنظومة.

شهادة تقدير ومبلغ مالي لأوائل الشهادة الإعدادية

وهنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2022.

وقال «فودة» إنه قام بإعطاء كل الحاصلين على المراكز العشرة الأولى شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرا لنتائجهم المتميزة، موضحا خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم الخميس بقاعة المجلس التنفيذي، أن أولياء الأمور تعبوا طوال العام مع أبنائهم ليحصلوا على المراكز الأولى، كما قدم الشكر إلى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، وجميع العاملين في التربية والتعليم، على المجهود الذي يبذل طوال العام مع الطلاب من أجل نجاح منظومة التعليم الجديدة.

تكريم مركز عمليات المحافظة

وقبل انطلاق المجلس التنفيذي، للمحافظة قام محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، بتكريم مجموعة من المتميزين في مركز العمليات بديوان عام المحافظة، والمشاركين في نجاح العملية صقر 96.

وشمل التكريم كلا من:

- يوسف محمد أحمد مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات.

- عمرو طه عبد الحميد وكيل مركز العمليات.

- أحمد السيد محمد إبراهيم باحث بمركز العمليات.

- العميد محمد عبد الغني يونس المشرف على أعمال الشبكة الوطنية.

- الدكتور محمد عبد الجواد مدير هيئة الإسعاف بجنوب سيناء.

- الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة.

- زيدان عبد الغفار مدير عام التضامن الاجتماعي.

- عبد الخالق ثروت الدعم الفني.

وجرى تكريم الحاصلين على المراكز الأولى في الجمباز وإيروبك، وهما جودي أشرف عبد الله وداليا عبد الخالق ثروت.