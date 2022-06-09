مدبولي: مصر تدعم جهود الصومال لتحقيق تنمية مستدامة والقضاء على الإرهاب

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود.

تعزيز استقرار الصومال

وفي مستهل الكلمة، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي في البداية أن أنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة توليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة المهمة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال».

مصر كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال

وأضاف أنّ العلاقات المصرية - الصومالية استراتيجية وتاريخية وممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يُذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري «كمال الدين صلاح»، مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال الذي دفع حياته عام 1957 ثمنًا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.

وقال مدبولي، إنّ العلاقات المصرية - الصومالية تتميز بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة، لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا، كما توجد مواقف تاريخية مشرفة متبادلة لكلا البلدين.

دعم مصري لتعزيز السلم والأمن في الصومال

وأكد رئيس الوزراء، دعم مصر للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر، وندعو جميع الأشقاء للوقوف إلى جانب الصومال ومساندته وتقديم الدعم اللازم له، حتى تتحقق استدامة الأمن والاستقرار في الصومال، وتعود الدولة الصومالية كعضو فعال وقوي ومؤثر في المجتمع الدولي.

كما أكد تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين، وأعرب عن سعادته بوجوده في مقديشيو، موجّها خالص الدعوات بالتوفيق والسداد للرئيس الصومالي الجديد، الرئيس حسن شيخ محمود، ولجميع من شاركوا في حفل التنصيب.