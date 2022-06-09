الدقهلية تحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «ليس لنا كوكب آخر»

احتفل جهاز شئون البيئة إقليم شرق الدلتا، ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة، بيوم البيئة العالمي، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت شعار «ليس لنا كوكب آخر»، وذلك بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، حيث تعتبر تلك الاحتفالية تفعيلا لدعوة رئيس الجمهورية بجعل 2022 عام المجتمع المدني.

وأكد بيان صحفي صادر عن مكتبة مصر العامة، أن الندوة حضرها كل من إيمان أبو الغيط مدير مكتبة مصر العامة بالمنصورة، والدكتور ياسر محمد الجمل مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب بجهاز شئون البيئة لإقليم شرق الدلتا، والدكتورة إنجي حسن عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشئون المرأة والخدمة العامة، والمستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، والدكتور حازم سرحان رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالدقهلية، وفتحي دفيه المنسق الوطني للجمعيات الأهلية للتغيرات المناخية بالدقهلية.

الجمل: علينا العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة

وقال الدكتور ياسر محمد الجمل، مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب بجهاز شؤون البيئة بإقليم شرق الدلتا، إن موضوع يوم البيئة العالمي لعام 2022، تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، فعلينا العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة، مشيرا إلى أن عام 2022 يصادف مرور 50 عاماً على مؤتمر ستوكهولم الذي نتج عنه تخصيص 5 يونيو يوما عالميا للبيئة.

محاور مؤتمر التغيرات المناخية

وقدم «الجمل» شرحا لشعار مؤتمر المناخ cop 27، الذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم وأسبابها وأثرها على قضية التغيرات المناخية، ومحاور المؤتمر الأربعة، وهي الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية، والتمويل المستدام والمنطقة الخضراء والتي تعني مائدة مستديرة يجتمع فيها المثلث الذهبي للتنمية المستدامة، وهو عبارة عن الدولة والمجتمع المدني ومنظماته والقطاع الخاص، أما عن التمويل المستدام فقط نصت اتفاقية المناخ عام 92 على ضرورة تمويل الدول الكبرى للدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار، ولكن لم تلتزم الدول الصناعية الكبرى حتى صدر التقرير السادس لمنتدى ديفوس عام 2020، والذي أوضح أن أول المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي هي تغيرات المناخ، والتي ستؤثر على الاقتصاد العالمي لمدة عشر سنوات أي حتى عام 2030.