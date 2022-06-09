معلومات عن العرض المسرحي «ليلة القتلة» قبل افتتاحه بمسرح الطليعة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، في السابعة مساء اليوم الخميس ٩ يونيو الجاري، العرض المسرحي الجديد «ليلة القتلة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، والمقرر عرضها لمدة ١٥ ليلة بقاعة صلاح عبد الصبور.

صبحي يوسف يتحدث عن «ليلة القتلة»

من جانبه قال مخرج العرض الفنان صبحي يوسف، إن «ليلة القتلة» كتبها خوزيه تريانا عام 1965، وقدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام 1979 على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت «قاعة 79» ، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

معلومات عن العرض المسرحي «ليلة القتلة»

«ليلة القتلة» تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري ، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، إخراج صبحي يوسف.

نشاط فني للبيت الفني للمسرح

ويعيش البيت الفني للمسرح حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تم افتتاح مسرح الغد بعد تطويره، وهو من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى أسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده.

وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان ومحمود عبداللطيف، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت (الميكانيزم)، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للأمن وكاميرات المراقبة.

حيث قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتاح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة، وحرص على الحضور كلا من المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.