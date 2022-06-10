حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

غموضه الشديد يجعل من مولود برج العقرب شخصية قوية، إذ أنه لا يحب أن يعلم أحد شيئا عن حياته الشخصية، ويتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، ولا يسمح لأي من الأشخاص الآخرين بالاقتراب منهم، ويرجع ذلك إلى كونهم لديهم حب للتملك، بالإضافة إلى حبه للسيطرة على جميع الأمور، ويحب التحكم في الآخرين، وبالرغم من ذلك، فهم لا يسمحون لأحد بأن يتحكم بهم.

يبحث مولود برج العقرب دائما عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يعثر عليها، ويحب مقابلة الأشخاص الجدد، وتكوين علاقات عاطفية معهم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك ويدفعك للتطور وتزدهر موهبتك في تحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الحيوية والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء.. رغم التشوش.

برج العقرب والحب

يتوافق مولود برج العقرب في حياته العاطفية كثيرا مع مولود برج الحوت، إذ أنه يكون قادر على فهم مشاعره وأحاسيسه، ويكون خير الداعم والسند له في حياته العملية، ولا أن يراه محبطا على الإطلاق، ما يدفعه لتحمل كافة الظروف حتى يستطيع استكمال حياته.