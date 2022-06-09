وزير الخارجية: سد جوليوس نيريري يؤكد إمكانية دعم دول أفريقيا لبعضها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ نظيرته التنزانية، ليبراتا مولا مولا، تحمل رسالة من رئيسة بلادها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، لمواجهة التحديات المشتركة.

سد جوليوس نيريري

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته التنزانية، أنّ مباحثاتهما شهدت مناقشة المشروعات التي سبق وجرى التوافق حولها خلال زيارة رئيس تنزانيا إلى القاهرة في العام الماضي، وأهمية تفعيلها وتذليل أي عقبات تعتريها، فضلا عن استعراض التقدم المحرز في المشروع القومي جوليوس نيريري الذي تضطلع بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية.

جهود التنمية في أفريقيا

وتابع وزير الخارجية، أنّ مشروع سد جوليوس نيريري العملاق، يؤكد إمكانية أن تدعم الدول الأفريقية بعضها البعض، وأن تستفيد من قدراتها المشتركة، وأن تترجم ما يطرح في الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالتكامل بشكل عملي ويخدم مصلحة الشعبين، ويحقق جهود التنمية.