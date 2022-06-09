المشدد 15 عاما لـ محمود شعبان في «الانضمام لتنظيم الجيش الحر الإرهابي»

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة، بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محمود شعبان المتهم بالانضمام لتنظيم «الجيش الحر الإرهابي»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تفاصيل أوراق القضية

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 107 لسنة 2022 کلي غرب القاهرة، المقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 158 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهم محمود شعبان مصطفى عمران، 50 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في مارس من عام 2013 بالانضمام إلى جماعة إرهابية خارج البلاد وهي جماعة «الجيش الحر الإرهابي» بدولة سوريا.

تلقي التدريبات العسكرية

وأضافت أوراق القضية المتهم فيها محمود شعبان، أن الهدف من الانضمام لـ الجماعة الإرهابية، هو تلقي التدريبات العسكرية التي من شأنها أن تحقق الأغراض التي يسعى إليها أفراد الجماعات الإرهابية، وبينها الإضرار بالأمن والسلم العام، فضلا عن الإضرار بالحقوق والحريات وإحداث حالة من الفوضى داخل البلاد، والتحريض على أعمال عدائية وتخريبية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وأعد المتهم محمود شعبان أعضاء هذه الجماعة الإرهابية التي انضم إليها تثقيفيا، وذلك كما جاء بالتحقيقات التي أجريت مع المتهم بعد القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وبدورها أحالته لمحكمة الجنايات المختصة.