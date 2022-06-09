خبير: زيادة الناتج المحلي 100 مليار دولار رغم أزمات الاقتصاد العالمي

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 بلغ 305 مليارات دولار، في حين سجل عام 2021 نحو 402 مليار دولار، أي بزيادة 100 مليار دولار في 8 سنوات.

5 أزمات متتالية تصيب الاقتصاد العالمي

ولفت «شادي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، إلى أن زيادة الناتج المحلي بنحو الثلث حدثت في ظروف نمو صعبة لارتباطها بما واجهه الاقتصاد العالمي من أزمات متتالية، تتمثل في الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وجائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أزمة التضخم الحالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث أزمات جديدة.

تأثير الإرهاب على الاقتصاد

وأضاف الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة جدًا في بيئة غير صالحة للنمو، لافتًا إلى وجود بعض العوامل الداخلية إضافة للعوامل الخارجية مثل مواجهة الإرهاب التي عانت منه مصر على مدار الأعوام الماضية، وتحديدا عامي 2014 و2015، حيث كانت العمليات الإرهابية تصل إلى 3 عمليات باليوم، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 فقط وصل العمليات الإرهابية المنفذة إلى 900 عملية.

تحسين هيكل الاقتصاد المصري

وأشاد «شادي» بدور الدولة المصرية في تحسين هيكل الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو، بعدما كان يشوبه العديد من العيوب، إضافة لكونه غير قادر على تحقيق معدلات نمو بعيدًا عن معدلات النمو الريعية، وهو عكس ما يحدث الآن فرغم حدوث تراجع لقطاع السياحة وتراجع قناة السويس في وقت من الأوقات، والضغوط المستمرة على التجارة الخارجية، إلا أن مصر مازالت تحقق ارتفاعا في معدلات النمو.