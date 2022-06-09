من هو محمود شعبان بعد الحكم عليه بالمشدد؟.. صاحب مقولة «هاتولي راجل»

بعد الحكم على محمود شعبان، صاحب مقولة «هاتولي راجل»، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم «الجيش الحر» الإرهابي، بالسجن المشدد 15 عاما، والذي أصدرته الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عنه.

أزمة محمود شعبان مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

تعود أحداث الواقعة الشهير لمحمود شعبان، عندما ظهر على القناة الفضائية «دريم» بصحبة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وشهدت الحلقة تجاذبات ومشادات بينهما، انتهت بمغادرة الشيخ المشهور بمقولة «هاتولي راجل» من استوديو قناة دريم، قائلاً للإعلامي الراحل: «حاول تمثّل أنك تستمع للرأي الآخر، وأقسم بالله لم يجرِ ورائي العمال في المسجد على الإطلاق، وأنا أرفض أي مداخلات هاتفية أو ضيوف وهذا اشترطته في البرنامج وهذا حقي في الدفاع عن نفسي»'، فرد عليه الإبراشي قائلاً: «هل تساوي البذاءات بالدعوة للدم والقتل، أنت مَن تمثّل، واستعراضي وبهلواني، وتوقف عن وصم الجميع وكل مَن يختلف معك، وخلينا نواجه الحجة بالحجة».

انتماء محمود شعبان لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد

ووفقا لما جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والخاصة بصاحب مقولة «هاتولي راجل»، فإنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

واقعة «هاتولي راجل»

بدأت أحداث الواقعة عندما سخر الإعلامي باسم يوسف من مشهد لـ محمود شعبان عندما كان في إحدى الحلقات التي يقدمها على أحد القنوات، وهو يقول: «هاتولي راجل»، تعليقا على أحد المواقف، وعندها انتشر المقطع كالنار في الهشيم، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».

من هو محمود شعبان؟

ومحمود شعبان داعية إسلامي مصري، شغل منصب أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الازهر فرع دسوق بكفر الشيخ، كما شغل منصب خطيب سابق بعدد من مساجد القاهرة، ألقي القبض عليه بتهمه انتمائه إلى جماعة إرهابية خارج البلاد، قدم عدد من البرامج الدينية، أطلق عدة فتاوى مثيرة للجدل والتي تعتبر مسيئة ومحرضة على العنف والإرهاب، وفي عام 2014 قدم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع دسوق بكفر الشيخ، الدكتور محمد الطيب، شكوى ضد محمود شعبان إلى رئيس الجامعة، لاتهامه بالإساءة للأمة المصرية قيادة وشعبا، مطالبا بإحالته لمجلس التأديب.