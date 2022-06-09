إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادثي تصادم بجنوب سيناء

أصيب 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادثي تصادم على الطرق بجنوب سيناء، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

تلقى اللواء شريف روؤف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارين منفصلين يفيدان بوقوع حادثي علي طرق جنوب سيناء، البلاغ الأول يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد اتجاه مدينة ابو زنيمة بجوار مصنع الجبس، جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء.

أسماء المصابين في انقلاب ملاكي على الطريق الدولي الجديد

أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص وهم:

１- سيد رمضان أحمد، 40 سنة، من الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى سحجات وكدمات.

２- ميخائيل أديب بولس، 44 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

３- دنيال ميخائيل أديب بولس، 11سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

４- كلارا ميخائيل أديب بولس، 7 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة.

５- أريني فؤاد نسيم، 35 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة ملاكي بعد «كارتة الطور»

كما تلقى مدير أمن جنوب سيناء إخطاراً ثانياً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (4165 ب د ص)، على الطريق الدولي الجديد، بعد «كارتة الطور»، بحوالي 4 كيلومترات، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المركز الطبي بالزهراء، في مدينة الطور، وهم:

1- سامي محمد خليل، 45 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمة في الصدر.

2- نور سامي محمد خليل، 14 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة.

3- محمد سامي محمد خليل، 12 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

4- مريم سامي محمد خليل، 16 سنة،

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.