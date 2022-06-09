ناقد رياضي: «منتخبنا كان يستحق الهزيمة بـ5 أهداف أمام إثيوبيا»

قال الناقد الرياضي، وليد الحديدي، إن منتخب مصر أمام إثيوبيا كان يستحق الهزيمة بخمسة أهداف على الأقل في الشوط الأول، إذ هاجم منتخب إثيوبيا 9 مرات، وجرى إلغاء هدف له بجانب عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة وسط تخبط المنتخب المصري، ومدربه الجديد إيهاب جلال الذي أجرى 3 تغيرات في الشوط الأول.

أداء سيء لمنتخب مصر

وأضاف «الحديدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، أنه لم يرى مثل هذا الأداء السيء لمنتخب مصر من قبل، وهذا يعد أسوء أداء للفريق، لافتًا إلى أن غياب اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول أثر على المنتخب بالسلب، مشيرًا إلى أن المدرب غير الخطة سريعًا على الرغم من لعبه المباراة السابقة أمام غينيا بخطة أخرى.

3 تغيرات مرة واحدة

وأوضح الناقد الرياضي، أن المدرب دفع بـ3 تغيرات دفاعية ووسط الملعب وكذلك لاعب صانع ألعاب، متابعًا: «محتاج يبقى فيه أساسيات الكورة لكن الكورة بتتقطع كل شوية من المنتخب وده مينفعش والمنتخب غير معد نفسيًا ولا بدنيًا وأنا مش عاوز أظلم كابتن إيهاب جلال، ولسه مشوار التصفيات، والهزيمة بتصعب الأمور على مصر وهتخليها محتاجة الفوز في مباريات خارج أرضها، وأي فرقة ممكن تكسب مصر لو فضلنا بالأداء ده، وفي 100 علامة استفهام على الأداء».