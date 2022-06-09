جمعية الدفاع عن الرجل والطفل: كل من يخوض تجربة الخلع أو الطلاق مهدد بالحبس

قال مصطفى شفيق، نائب رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة، إن السبب في إنشاء هذه الجمعية أن 45% من الرجال الذين يتعرضون للخلع أو الطلاق مهددون للحبس، لافتا إلى أن القانون الحالي يضر بالمرأة والرجل فلماذا يستمر حتى الآن رغم ضرره على الرجل والمرأة والأطفال؟

حق الرجل في الرؤية

وأضاف «شفيق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القانون لا يحمي حق الرجل في الرؤية ويعرضه للحبس باستمرار، مبينا أن الجمعية التي أسسها ستعقد مؤتمرا لإطلاق أنشطة الجمعية للتعريف بها، مبينا أن الجمعية تشهد حضورا كبيرا من الرجال والسيدات للجمعية بعد تدشين الصفحة التي تم تأسيسها.

قانون الرؤية ظالم للرجال

وأوضح مصطفى شفيق، نائب رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة، أن قواعد رؤية الأطفال عند الانفصال ظالمة للرجال لأن الرجل لا يمكنه أن يتنزه مع ابنه، ولكن يلتقي به في مكان للرؤية ما يؤثر على نفسية الطفل، ولن يكون من المجدي على المدي البعيد في التربية لذا سيعمل على تقديم تصورات الجمعية لإصلاح هذا الأمر.