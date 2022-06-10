أطعمة ومشروبات تساعدك على مواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة، إذ تصل للذروة غدا السبت، وفي إطار ذلك وللتغلب على تلك الموجة هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها ومن شأنها أن تخفف وطأة الرطوبة والحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.

الدكتور حسين منصور، خبير التغذية، قاله في حديثه لـ «الوطن»، إن هناك بعض العادات التي يجب أن يتبعها الأشخاص ويحرصون على تناول عدة أغذية لكي تخفف من الشعور بالحرارة في أوقات الموجة الحارة خاصة.

أطعمة تقلل من الشعور بالحرارة

المياه: يجب الإكثار من شرب المياه بصفة دائمة إذ أنها تحافظ على درجة رطوبة الجسم، وتجعلك لا تشعر بالعطش كثيرا نتيجة السوائل التي تفقدها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

البطيخ: يجب الحرص على تناول البطيخ كونه يعوض الجسم عما يفقده من سوائل، إذ تحتوي تلك الثمرة على الكثير من الألياف المفيدة للجسم، بالإضافة لمضادات الأكسدة والكربوهيدرات وفيتامين A-C، فضلا عن أنه يحتوي على 90% مياه.

الكانتالوب والشمام: تحتوي تلك الثمرتان على الكثير من المياه والألياف اللازمة للجسم، بالإضافة إلى نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم المضاد للاكسدة، ويساعدان على خفض ضغط الدم.

السلطة الخضراء: يجب الحرص على تناول طبق السلطة بشكل يومي، إذ أن مكوناته من أوراق خضراء تساعد في ترطيب الجسم.

عصير اليمون مع النعناع: يعمل النعناع فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتهدئة الأعصاب، أما الليمون يعد من الحمضيات المرطبة والمنعشة للجسم، بالإضافة إلى الكركديه الذي يحتوى على مضادات أكسدة، ويلعب دورا مهما فى خفض مستوى ضغط الدم لدى هؤلاء الذين يعانون من ارتفاعه فى الطقس الحار.

ابتعد عن تلك العادات

الكوسة والفاصوليا الخضراء والخس: يعتبروا من الخضراوات الرطبة التى تجعل الجسم نشيطا وخفيفا، كما يحتوي الخس على 96% مياه، بالإضافة إلى الألياف الطبيعية التى تساعد بشكل كبيرة فى ترطيب الجسم وإمداده بالمياه لمواجهة الجفاف فى الأجواء الحارة.

ونصح الدكتور حسين منصور، خبير التغذية، بضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة المملحة، إذ أنها تزيد من الشعور بالحرارة، بالإضافة إلى القهوة والمواد التي تحتوي على كافيين فهي تمتص المياه الموجودة بالجسم.