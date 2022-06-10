محمود محيي الدين: 3 سيناريوهات لتقدم الدول.. جميعها لها ضحايا «فيديو»

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أي تقدم له ضحاياه، وتوجد 3 سيناريوهات لتقدم الدول، السيناريو الأول يتمثل في تغيير الصنعة بالدولة لمواكبة التكنولوجيا، «لو حد عمل حاجة جديدة يترتب عليها تغير في الصنعة سيكون هناك ضحايا، لو فيه فني إنتاج بيشغل 10 وفني إنتاج بعده شغل 2 بكفاءة عالية فيه 8 هيتم التضحية بيهم».

أي تقدم له ضحايا

وأضاف محمود محيي الدين، خلال لقاء ببرنامج «حديث العرب»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، اليوم الخميس، أن السيناريو الثاني هو معارضة التقدم والتمسك بالواقع: «نقول هو ده بس فني الإنتاج ومفيش جديد، بس كدة مش هتقدر تكمل وهتفلس، والشركة هتضيع».

ولفت إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في تدريب عدد من العمال على النظام الجديد، والجزء الآخر قد يؤهل أو يحصل على تعويض، «الدنيا كدة»، لافتا إلى أن من يقف أمام التطور التكنولوجي يضيع وقته.

الاستثمار في البشر

وأوضح أن الصين والهند تعطلتا رغم أنهما كانتا في قمة الاقتصاد العالمي حتى عام 1820 لأنهما لم تلتحقا بالثورة الصناعية ووضعا حواجز مانعة أهمها عدم الاستثمار في البشر لمعرفة التكنولوجيا.

وأفاد بأن الصين عندما أدركت ما وصلت إليه من أوضاع للفقر، إذ كانت الدولة الأكبر في نسبة الفقر، لكن اليوم لا يوجد شخص واحد يعاني من الفقر المدقع في الصين منذ 2020.

ونوه إلى أن السر في عدم وجود فقر مدقع في الصين للأسباب التالية، لأنهم استثمروا في البشر وحصلوا على التكنولوجيا والمعارف، وفي وقت معين كانوا يرسلون عشرات الآلاف للتعلم في أمريكا وأوروبا، وحصلوا على كل هذه الأمور وطوعوها في بلدهم، وأصبحوا هم المصنع الأكبر في العالم