الأسد: سنقاوم أي غزو تركي وسبق وكبدناهم الكثير من الخسائر

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا ستقاوم ما وصفه بأي غزو تركي لأراضيها، على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن الجيش السوري كبد نظيره التركي خسائر خلال المواجهة بينهما قبل عامين.

الأسد: إذا كان هناك غزو تركي ستكون هناك مقاومة شعبية

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع شبكة روسيا اليوم الإخبارية، تعليقًا على التصريحات التركية الأخيرة والأنباء عن إنشاء منطقة آمنة تمتد داخل الأراضي السورية، أن بلاده لن تسمح لأي غزو تركي للأراضي السورية، موضحًا: «إذا كان هناك غزو ستكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعًا في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد بكل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء».

وتابع الرئيس السوري: «هذا حصل، منذ عامين ونصف، حصل صدام بين الجيشين السوري والتركي، وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك ستكون هناك مقاومة شعبية».

الأسد: إدلب ستتحرر في نهاية المطاف كأي أرض محتلة

وشدد الرئيس السوري على أن إدلب التي تعيث فيها الجماعات المسلحة بدعم من أنقرة ترهيبًا، ستتحرر في نهاية المطاف من أي محتل، مضيفًا: «كأي أرض محتلة هي خاضعة للخطط العسكرية والسياسية السورية من أجل التحرير. هذا الموضوع محسوم، أية أرض محتلة من قبل إما التركي أو الإرهابي سيتم تحريرها مع الوقت».