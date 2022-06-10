تراجع أسهم بورصتي نيويورك ولندن.. خسائر بالجملة

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم، انخفاضا في بورصتي الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية قلق مستثمرين بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي، وإشارة «المركزي الأوروبي» إلى رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، كما شهد الإسترليني تراجعا بنسبة 0.33 % أمام العملة الأمريكية «الدولار» لتسجل العملة البريطانية، 1.2498 دولار

شهدت بورصتا نيويورك ولندن تراجعا عند إغلاق جلسات التداول، قبل صدور تقرير التضخم الرئيسي مع قلق مستثمرين بشأن حالة اقتصاد الولايات المتحدة، وإشارة «البنك المركزي الأوروبي» إلى رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو في يوليو المقبل للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ97.95 نقطة في

تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، بعد إغلاق جلسة التداول في البروصة الأمريكية «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، منخفضاً 97.95 نقطة «2.38 %»، ليسجل 4017.82 نقطة،

تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 332.04 نقطة

وشهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، هبوطا بـ 638.11 نقطة إلى 1.94 % ليحقق عند إغلاق التداول 32272.79 نقطة، كما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 332.04 نقطة إلى 2.75 %، ليسجل 11754.23 نقطة.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه من غير المرجح انخفاض أسعار البنزين في بلادها، التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية أعلى من 5 دولارات للجالون، على الفور بسبب الضغط العالمي على إمدادات النفط الخام التي زادت بسبب العقوبات الغربية المفروضة على «موسكو» ونقص طاقة التكرير في الداخل.

وزيرة الخزانة الأمريكية: الأمر يعتمد على سعر النفط الخام

وأضافت يلين في مناقشة حول الاقتصاد بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الأمر يعتمد على سعر النفط الخام، واشارت الوزيرة الأمريكية، إلى أن سعر الغاز مرتفع للغاية لأن المصافي تعمل بكامل طاقتها.

وتابعت يلين قائلة، إن أوروبا تحاول جاهدة تحرير نفسها من الاعتماد على النفط الروسي، مضيفة أن العقوبات على «موسكو» تحدث فرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مؤشر «فوتسي 100» البريطاني يسجل 7476.21 نقطة

من جانبه، تراجع مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتسي 100»، أمس الخميس، بنسبة 1.54 %، أو ما يعادل 116.79 نقطة، ليسجل 7476.21 نقطة.

بدوره، سجل «الجنيه الإسترليني»، أمس الخميس، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت العملة البريطانية، بنسبة 0.33 % لتسجل 1.2498 دولار.

وارتفع الإسترليني، مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، بنسبة 0.65 %، ليسجل 1.1773 يورو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«جونسون»: العمال في بريطانيا عليهم قبول تخفيضات في الأجور

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إنه على العمال قبول تخفيضات في الأجور إذا أرادت البلاد تجنب الركود التضخمي على غرار ما حصل في السبعينيات وارتفاع أسعار الفائدة.

وألقى جونسون، باللوم على الحرب «الروسية الأوكرانية»، لأنها أوقفت التعافي من «كورونا»، كما أنها بددت الآمال في أي تخفيضات ضريبية مبكرة أو زيادة الإنفاق لمساعدة العائلات المتعثرة.

وتباع جونسون قائلا، إن لا يمكن إصلاح الزيادة في تكلفة المعيشة فقط من خلال زيادة الأجور لمواكبة الارتفاع في الأسعار، فيما أشار «صندوق النقد الدولي»، إلى أنه من المتوقع أن خفض النمو العالمي لعام 2022، بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية» وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.