150 سلحفاة تجتاح مدرج الإقلاع في مطار «ناريتا» الياباني

تعاملت سلطات مطار «ناريتا» الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو منذ بداية شهر أبريل مع ما يقرب من 150 سلحفاة في منطقة مدارج إقلاع وهبوط الطائرات، وفقًا لما ذكرته صحيفة «أساهي» اليابانية.

خطر على سلامة الطيران

ووفقًا للصحيفة، تشكل السلاحف خطرًا على سلامة الطيران، حيث إنه من الممكن أن تصل هذه الزواحف ذات الدروع الصلبة إلى محركات الطائرة، موضحة أن الرحلات الجوية في المطار اضطرت في سبتمبر من العام الماضي إلى التوقف عند الإقلاع لبعض الوقت بسبب ظهور سلاحف بطول 30 سنتيمترا على المدرج.

وأوضحت الصحيفة اليابانية، أنه تم تركيب مصائد ثابتة بالقرب من المدارج بسبب تردد السلاحف على المكان بانتظام.

السلاحف لا تنتمي إلى اليابان

ومن الغريب في وجود السلاحف أنها لا تنتمي للحياة البرية في اليابان، ولكنها أنواع مستوردة من الخارج من قبل متاجر الحيوانات الأليفة.

جدير بالذكر أن تلك الأنواع من السلاحف يبدو أن أصحابها أطلقوها في البرية لتتكاثر أعدادها في المنطقة المحيطة بالمطار، ويقول الخبراء إنه من الممكن أن تعيش تلك السلاحف في المنطقة المجاورة للمطار لتواجد بحيرات.