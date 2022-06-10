«القابضة للمياه»: قطع الخدمة عن 6 قرى بالدقهلية لاستكمال الأعمال

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بقطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال خط صرف صحي بمحطة برج النور.

مدة انقطاع الخدمة

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن قرى «برج النور- والسبخا- وشبرا- وقرموط- والبهو- ومنشية الأخوة»، غدا، السبت، الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري 2022 بدءا من الساعة 10 مساءًا وحتى الساعة 8 من صباح يوم الأحد الموافق الثاني عشر من نفس الشهر، ‏وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه بقرى الدقهلية هو استكمال أعمال خط صرف صحي بمحطة برج النور، الأمر الذي يتكلب قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة.

تنبية من الشركة لقاطني المناطق المتأثرة

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

كيفية الحصول علي سيارات محملة بالمياه

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع ووجهت المواطنين المتضررين بطلب سيارات المياه عبر الاتصال على الخط الساخن رقم 125 .