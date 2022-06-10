أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مايو

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مايو الماضي.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرى مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي الدقهلية والمنيا، وتضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادتها لمجابهة المواقف الطارئة، وتم فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها ومواجهتها، كما تم المرور على معسكرات الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي أظهر مدى الجاهزية في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وحرصا من القوات المسلحة على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب الجامعات والعاملين بالمحافظات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الندوات التثقيفية بجامعات بني سويف والوادي الجديد والمنصورة والمنيا وأسيوط وجنوب الوادي ودمنهور ودمياط، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمحافظين ورؤساء الجامعات، تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات وتنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية.

وأثناء فعاليات الندوات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الشباب المصري ودور الدولة المصرية في التنمية الشاملة الذي يستهدف الارتقاء بحياة المواطنين، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوي الهمم.